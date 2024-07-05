У Тернополі заживо згорів пацієнт лікарні, який курив у ліжку

Загиблий лежав у лікарні із травмою ноги

У ніч на 5 липня у Тернополі в травматологічному відділенні загорілося ліжко разом з пацієнтом. Про це повідомила поліція Тернопільської області.

Зазначається, що працівники лікарні, побачивши задимлення, спробували загасити пожежу самостійно. Проте не змогли та викликали рятувальників. Після того, як працівники надзвичайних ситуацій загасили вогонь, на ліжку в палаті виявили тіло чоловіка.

У ході перевірки слідчо-оперативної групи стало відомо, що чоловік лежав у лікарні з травмою ноги. Ходив мало, а тому інколи, ховаючись від лікарів, курив у ліжку. Під час пожежі разом з потерпілим у палаті був ще один пацієнт, але він не постраждав.

«Причина пожежі, згідно з актом працівників ДСНС – необережність під час куріння у ліжку», – йдеться у повідомленні. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. // Главком