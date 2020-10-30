У центрі Києва водій на Land Rover вилетів на пішоходну зону збив кількох людей та врізався в поток машин на Хрещатику (відео)

Подія сталася сьогодні, близько 16-ї години. Попередньо, водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності й в’їхав у натовп людей, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше 4 авто, і зупинився.Про це йдеться в повідомленні прес-служби Патрульної поліції.

Унаслідок ДТП двоє людей загинуло, ще троє отримали травми. На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Встановлюються усі обставини, попередньо — водій тверезий.

Наразі рух вулицею Хрещатик перекритий.

Раніше повідомлялося що нібито водій був нетверезий.