У центрі Києва обвалився пішохідний тротуар мосту (фото)

Залізобетонна балка, що обвалилася на мосту по Жилянській, заблокувала рух в обидва боки, створивши значні незручності для водіїв та пішоходів

У Києві увечері 19 червня на мосту по вулиці Жилянській стався обвал пішохідного тротуару, що спричинило значні незручності для водіїв та пішоходів. За словами очевидців, залізобетонна балка впала і перегородила рух в обидві сторони під шляхопроводом. Це створило серйозні перешкоди на дорозі і заблокувало проїзд громадського транспорту.

Про інцидент місцеві телеграм-канали повідомили близько сьомої години вечора у вівторок. Свідки розповідають, що тротуар на мосту, який давно потребував ремонту, не витримав навантаження та обвалився. В результаті падіння важкої залізобетонної балки, рух транспорту під мостом було повністю зупинено. Водії були змушені шукати альтернативні маршрути, щоб об’їхати місце події.

Обвал мосту. Фото: Реальний Київ

Телеграм-канали публікують кадри з місця обвалу на Берестейському проспекті. Попередньо, обійшлось без постраждалих.

Наслідки обвалу тротуру в Києві. Фото: Реальний Київ

Наразі відомо про затримку руху трамваїв №№ 1, 3 з причини обвалу частини споруди з Повітрофлотського шляхопровода на ЛШТ (лінії швидкісного трамваю – ред.). На місце направлено відповідальну службу міста.

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Рух транспорту на вулиці Жилянській залишається обмеженим, і водіям радять використовувати альтернативні маршрути до закінчення ремонтних робіт. Поліція також закликає пішоходів бути обережними та слідувати інструкціям рятувальників та дорожніх знаків. // Інформатор