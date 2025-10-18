У центрі Києва з вечора горить семиповерхівка (фото, відео)

У центрі Києва, на вулиці Шота Руставелі, з вечора горить багатоповерхівка. Для ліквідації залучили понад 100 рятувальників та 29 одиниць техніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

“Триває ліквідація пожежі в житловому будинку на Печерську. Ввечері 17 жовтня о 22:03 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Шота Руставелі”, – зазначили у ДСНС.

Повідомляється, що сталося загоряння в одній із квартир на 4 поверсі семиповерхівки. Гасіння пожежі ускладнюється через специфіку будівлі, поширення вогню на верхні поверхи по пустотах будинку, дерев’яних перегородках та перекриттях.

Наразі пожежу локалізовано на площі 400 кв. м, ліквідація триває. На місці працює понад 100 рятувальників та 29 одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки. На щастя, жертв та постраждалих немає.