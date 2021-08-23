У центрі Львова п’яний водій збив жінку з дитиною у візочку

23 серпня у Львові на вулиці Городоцький водій наїхав на тротуарі на жінку із дитячим візочком.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, 40-річний львів’янин, водій автомобіля «Додж», не впорався з керуванням та виїхав на тротуар, де скоїв наїзд на 29-річну мешканку Львова, яка йшла з візочком. Жінку та 2-річну дівчинку доставили до лікарні, їхні діагнози уточнюють.

Водій був у стані алкогольного сп’яніння. Під час перевірки на стан сп’яніння драгер показав 3,24 проміле. Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. // Діло