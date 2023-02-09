У Туреччині та Сирії від землетрусу загинули понад 16 тисяч людей

Розбори завалів у постраждалих районах ускладнюються суворою зимовою погодою.

За офіційними даними, в Туреччині загинуло не менше 12873 осіб, а в Сирії не менше 3162 осіб, повідомляє Aljazeera.

Тим часом сирійська група цивільної оборони запросила додаткове пошуково-рятувальне обладнання. Рятувальники описують ситуацію на утримуваному повстанцями північному заході Сирії як “трагічну” і просочену “запахом смерті”.

“Ситуація трагічна у всіх сенсах цього слова. На жаль, сотні сімей все ще знаходяться під уламками”, – сказав один з волонтерів “Білих касок”.

Maxar Technologies показала моторошні фото зруйнованого турецького міста Антакья. У компанії відзначили, що знімки зроблені 8 лютого. На фото видно повністю знищені стихією райони міста.

“Пошкодження можна побачити по всій території”, – підкреслили в компанії і додали, що особливо багато багатоповерхівок, що обвалилися. // УНІАН