У Верховному Суді заявили, що з їх майданчика зникло 68 автомобілів

У Києві з майданчика Верховного суду України зникли 68 автомобілів на суму понад 12,5 млн грн.

Про це УНН повідомляє з посиланням на ВС.

“У ніч із 3 на 4 лютого 2022 року із території за адресою вул. Пилипа Орлика, 4, 4 А і 8 зникли без будь-якого погодження на переміщення з власником та матеріально-відповідальними особами 68 автомобілів на суму 12 млн 523 тис. 569 грн, що належали Верховному Суду України”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Верховний Суд України, виявивши такі обставини, повідомив Національну поліцію України про можливе правопорушення.