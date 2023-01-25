У Відні скасували концерт відомого російського піаніста, який підтримує агресію РФ проти України

Концертна зала Konzerthaus у Відні скасувала призначений на 16 лютого концерт відомого російського піаніста Дениса Мацуєва. Причини скасування не вказуються, проте раніше європейські та американські зали скасовували концерти Мацуєва та деяких інших російських виконавців, які публічно підтримали військову агресію в Україні.

У Відні замість Мацуєва зіграє французький піаніст Олександр Канторов, який засуджує російську агресію та був учасником благодійних концертів на допомогу Україні.

Петиція на сайті change.org із закликом скасувати концерт Мацуєва у травні в Генуї за короткий час набрала близько тисячі підписів. До мера Генуї з вимогою скасування концерту також звернувся гурт активістів Arts Against Agression («Мистецтво проти агресії»).

Денис Мацуєв у 2014 році підписався під відкритим листом на підтримку анексії Криму. Згодом він неодноразово висловлювався зі схваленням політики Володимира Путіна, зокрема щодо України, входив до ініціативної групи з висунення Путіна кандидатом в президенти 2018 року та до робочої групи з підготовки поправок до Конституції Росії. Після початку повномасштабної війни в Україні швейцарський Фонд Сергія Рахманінова виключив Мацуєва зі своєї ради. У Латвії Мацуєв разом із низкою інших прокремлівськи налаштованих російських діячів культури оголошено персоною нон-ґрата. // Радіо Свобода