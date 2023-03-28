У військовій академії під Санкт-Петербургом загадково загинули троє курсантів

У всіх них спостерігалися ознаки епілептичного нападу.

На навчальній базі Військової академії зв’язку імені Будьонного в місті Сертолово під Санкт-Петербургом загадково загинули троє курсантів. Перед смертю у них пішла піна з рота.

Такою інформацією поділився Telegram-канал Baza. Загинули військові Михайло Д., Азамат Г. і Кантемир М. Їх прізвища відкрито не розголошуються. Всі вони проходили службу за контрактом.

Перед смертю курсанти були у звільнювальній, але повернулися на шикування ввечері 26 березня. Вони лягли спати, а близько 7 ранку стан військових різко погіршився.

У всіх трьох пішла піна з рота і спостерігалися ознаки епілептичного нападу. Жодного з них врятувати не вдалося. Наразі триває офіційне розслідування загибелі курсантів. Причини смерті на поточний момент невідомі. // УНІАН