У військовій частині на Луганщині горіли бензовози, постраждали троє війсковослужбовців (фото, відео)

ТУ ДБР у Краматорську розслідує обставини пожежі, яка сталася опівдні 22 квітня 2021 року на території військової частини у місті Рубіжне Луганської області.

За попередніми даними, на території військової частини сталося займання бензовозів. Внаслідок пожежі троє військовослужбовців отримали опіки різного ступеня тяжкості, наразі вони отримують медичну допомогу в міській лікарні.

На місце події для з’ясування обставин термінова прибула слідчо-оперативна група ДБР.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за статтею недбалого ставлення до військової служби, вчиненого в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України). Проводяться першочергові слідчі дії.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Луганська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

ДБР