У Вільнюсі літак DHL впав на житловий будинок. Раніше повідомляли, що російські спецслужби готували теракти у літаках компанії

Загинув пілот, мешканці не постраждали.

Рано вранці в понеділок, 25 листопада, на околиці столиці Литви біля Вільнюського аеропорту Лієпкальний розбився вантажний літак транспортної компанії DHL. За попередніми даними один із членів екіпажу загинув, повідомило литовське суспільне мовлення LRT.

Загалом на борту літака було четверо членів екіпажу. Трьох із них госпіталізували із пораненнями до лікарні.

За попередніми даними, вантажний літак летів з Лейпцига. Близько 5:30 ранку за місцевим часом він впав у Лієпкальнісі на околиці Вільнюса, по суті на житловий будинок. На місці спалахнула пожежа. Зараз в районі аварії працюють пожежники та слідчі.

Як у свою чергу повідомляє видання Delfi, внаслідок авіакатастрофи загорівся житловий двоповерховий будинок на чотири квартири, де проживають три родини. Рятувальні служби евакуювали 12 осіб, вони не постраждали.

Генеральний директор DHL Lietuva Міндаугас Піворюнас повідомив, що літак належав підряднику компанії. На даний момент причина аварії поки не відома, так само як і доля вантажу.

«У нас немає деталей, тому що це не наш літак, це наш підрядник, вони є власниками та операторами літака, і вони мають основну інформацію», – сказав він.

За попередніми даними аварії зазнав літак Boeing 737, який перевозив вантажі DHL, рейс виконувала SWIFT Air. Літак експлуатували із 1993 року, спочатку як пасажирський літак, а згодом, у 2015 році, переобладнали як вантажний.

Вільнюський аеропорт через аварію не закривали, але відправку низки рейсів відклали. Відльоти поновили, коли ситуацію на місці аварії вдалось локалізувати. // Дзеркало тижня

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