У Вінницькій області розшукується зникла 14-річна дівчина (фото)

Ямпільським відділенням поліції встановлюється місцезнаходження неповнолітньої Зухри Митрушенко, яка 1 грудня близько 17.30 години залишила місцевий соціальний заклад та до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети: зріст близько 155 – 160 см, волосся темне хвилясте, очі карі.

Особлива прикмета: шрам на зап’ясті правої руки.

Була одягнена у зимову куртку чорного кольору, сірі джинси, білі напівчоботи.

Прохання до громадян, які бачили розшукувану, повідомити в поліцію за телефоном 102.

Відділ комунікації поліції Вінницькій області