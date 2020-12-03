У Вінницькій області розшукується зникла 14-річна дівчина (фото)
Ямпільським відділенням поліції встановлюється місцезнаходження неповнолітньої Зухри Митрушенко, яка 1 грудня близько 17.30 години залишила місцевий соціальний заклад та до теперішнього часу не повернулася.
Прикмети: зріст близько 155 – 160 см, волосся темне хвилясте, очі карі.
Особлива прикмета: шрам на зап’ясті правої руки.
Була одягнена у зимову куртку чорного кольору, сірі джинси, білі напівчоботи.
Прохання до громадян, які бачили розшукувану, повідомити в поліцію за телефоном 102.
Відділ комунікації поліції Вінницькій областіTweet