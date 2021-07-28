У Вінницькій області з ізолятора тимчасового тримання звільнено незаконно затриманого неповнолітнього

Гайсинською окружною прокуратурою під час перевірки додержання вимог законодавства щодо поміщення та утримання осіб в ІТТ № 3 ГУНП у Вінницькій області виявлено факт незаконного затримання слідчим поліції 17-річного підлітка, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 345 КК України (погроза працівнику правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків).

Згідно з ч. 2 ст. 492 КПК України, затримання та тримання під вартою можуть застосовуватися до неповнолітнього лише у разі, якщо він підозрюється або обвинувачується у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

Враховуючи, що інкримінований неповнолітньому злочин, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до нетяжких злочинів, за вказівкою керівника Гайсинської окружної прокуратури незаконно затриманого підлітка було негайно звільнено з ізолятора тимчасового тримання.

Також прокуратурою ініційовано перед ГУНП у Вінницькій області проведення службового розслідування за фактом незаконного затримання неповнолітнього.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури