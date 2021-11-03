У Вінницькому районі мікроавтобус «наштрикнувся» на відбійник: травмувалися троє людей (фото)

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В ході досудового розслідування встановлено, що за кермом  мікроавтобуса перебувала 42 – річна вінничанка. Вона прооперована та знаходиться  у лікарні.

Пасажири  іномарки після медичного огляду у лікарні від госпіталізації відмовились.

Як повідомлялось раніше, 1 листопада на в’їзді у селище Стрижавка водійка Opel Vivaro не впоралась з керуванням та зіткнулась з  відбійником. Причини аварії встановлюють слідчі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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