У Вінниці начальник центру з гідрометеорології незаконно виписав дружині 11 премій
Прокурором Вінницької обласної прокуратури у суді доведено винуватість очільника Вінницького обласного центру з гідрометеорології у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією (ч. ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП).
Встановлено, що впродовж 2022 року керівник центру, в умовах реального конфлікту інтересів, підписав 11 наказів про преміювання дружини (співробітниці центру) на майже 70 тисяч гривень, чим завдав шкоди бюджету на вказану суму.
Рішенням суду його визнано винним у вчиненні адміністративних правопорушень та призначено штраф, законність якого підтверджена в апеляції.
Наразі прокуратурою встановлюється наявність підстав для вжиття заходів представницького характеру щодо стягнення з винуватого завданої державним інтересам шкоди.
Пресслужба Вінницької обласної прокуратуриTweet