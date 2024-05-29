У Вінниці начальник центру з гідрометеорології незаконно виписав дружині 11 премій

Прокурором Вінницької обласної прокуратури у суді доведено винуватість очільника Вінницького обласного центру з гідрометеорології у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією (ч. ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП).

Встановлено, що впродовж 2022 року керівник центру, в умовах реального конфлікту інтересів, підписав 11 наказів про преміювання дружини (співробітниці центру) на майже 70 тисяч гривень, чим завдав шкоди бюджету на вказану суму.

Рішенням суду його визнано винним у вчиненні адміністративних правопорушень та призначено штраф, законність якого підтверджена в апеляції.

Наразі прокуратурою встановлюється наявність підстав для вжиття заходів представницького характеру щодо стягнення з винуватого завданої державним інтересам шкоди.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури