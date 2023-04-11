У Вінницькій області внаслідок пожежі загинули жінка, її донька та онук

Люди загинули уві сні, поділилися рятувальники.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, 63-річна жінка, її 38-річна донька та 4-річний онук загинули уві сні.

“Повідомлення про те, що в селі Писарівка Могилів-Подільського району виникла пожежа на лінію 101 надійшло вночі 11 квітня, о 02:49… Після прибуття на місце рятувальники встановили, що горить літня кухня, всередині якої перебувають люди”, – заявили у відомстві.

Зазначається, що під час ліквідації пожежі в кімнаті надзвичайники виявили двох жінок та дитину без ознак життя, врятувати їх не вдалося.

“Пожежу локалізовано о 03:24, ліквідовано о 04:17. Що стало причиною виникнення загоряння наразі встановлюється правоохоронними органами”, – додали у ДСНС. // УНІАН