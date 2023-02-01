У Вінницькому районі водій на Peugeot загинув, влетівши у вантажівку на зустрічній смузі (фото)

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 31 січня за участі автомобілів Peugeot та MAN. У результаті автопригоди 72-річний водій Peugeot загинув на місці події.

За попередньою інформацією слідства, аварія сталась близько 18 години на автодорозі Вінниця-Хмельницький неподалік від перехрестя із другорядною дорогою до села Лисогора. Водій автомобіля Peugeot, мешканець м. Київ виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем MAN під керуванням 48-річного жителя Хмельницької області.

поліція розслідує обставини смертельної аварії у вінницькому районі

Внаслідок аварії водій легковика отримав травми, несумісні з життям.

поліція розслідує обставини смертельної аварії у вінницькому районі

Водій автомобіля MAN не постраждав.

Транспортні засоби поміщені на арештмайданчик.

Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких будуть встановлені остаточні причини аварії.

За цим фактом слідством проводиться розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого).

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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