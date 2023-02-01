У Вінницькому районі водій на Peugeot загинув, влетівши у вантажівку на зустрічній смузі (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась 31 січня за участі автомобілів Peugeot та MAN. У результаті автопригоди 72-річний водій Peugeot загинув на місці події.

За попередньою інформацією слідства, аварія сталась близько 18 години на автодорозі Вінниця-Хмельницький неподалік від перехрестя із другорядною дорогою до села Лисогора. Водій автомобіля Peugeot, мешканець м. Київ виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем MAN під керуванням 48-річного жителя Хмельницької області.

Внаслідок аварії водій легковика отримав травми, несумісні з життям.

Водій автомобіля MAN не постраждав.

Транспортні засоби поміщені на арештмайданчик.

Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких будуть встановлені остаточні причини аварії.

За цим фактом слідством проводиться розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого).

Відділ комунікації поліції Вінницької області