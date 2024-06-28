У Вишневому чоловік загинув, намагаючись вибратися з ліфта під час відключення світла

28 червня, близько 12:55, до Бучанського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в багатоквартирному будинку чоловік зірвався в шахту ліфта з висоти приблизно 5 поверху.

Потерпілого дістали рятувальники та медики. Йому надали медичну допомогу. 66-річний громадянин був у свідомості, однак по дорозі в лікарню помер у кареті швидкої допомоги.

Як попередньо встановили на місці правоохоронці, кабіна ліфта, в якій їхав чоловік, зупинилась між поверхами під час відключення світла. Загиблий самостійно відкрив ліфт, не дочекавшись приїзду екстрених служб. Внаслідок чого зірвався в шахту ліфта.

Шановні громадяни! Поліція Київщини закликає до обережності та пильності під час стабілізаційних відключень! Якщо ви опинилися у ліфті, й зникла електроенергія, не намагайтесь самостійно покинути кабіну, обовʼязково дочекайтесь приїзду служб!

ПОЛІЦІЯ НА КИЇВЩИНІ