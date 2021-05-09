У Яворові слідчі повідомили про підозру 46-річній місцевій мешканці, яка напала на поліцейського

За умисне заподіяння тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків 46-річній місцевій мешканці загрожує до п’яти років позбавлення волі.

7 травня, близько 20.30, співробітники відділу реагування патрульної поліції Яворівського районного відділу поліції, рухаючись на службовому автомобілі по вулиці Маковея у місті Яворів, помітили легковик «Фольксваген Гольф», який рухався по зустрічній смузі з порушенням Правил дорожнього руху.

Правоохоронці прийняли рішення зупинити транспортний засіб з допомогою спеціальних проблискових маячків синього та червоного кольорів та гучномовця, однак водій не відреагував на вимогу поліцейських та продовжував рухатися далі. Невдовзі поліцейські зупинили автомобіль.

Під час встановлення обставин події водій, 37-річний мешканець Яворова, який мав ознаки алкогольного сп’яніння, поводив себе неадекватно, не виконував законні вимоги працівників поліції. Крім того, з салону автомобіля вийшли три пасажирки, одна з яких почала поводитися агресивно і кілька разів вдарила поліцейського ногою.

Усіх учасників події доставили у територіальний підрозділ поліції, де встановили їхні анкетні дані.

Слідчі Яворівського районного відділу поліції, за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури, повідомили зловмисниці, яка напала на поліцейського, про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Крім того, на водія-порушника складено адміністративні протоколи — за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) та ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області