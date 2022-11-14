У Єгипті автобус впав у канал: загинули більше 20 людей (фото)
Аварія сталася у провінції Дакахлія. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням.
У Єгипті автобус впав у канал у районі дельти річки Ніл. У результаті загинула 21 людина. Серед загиблих – троє дітей.
Про це пише Associated Press.
У Міністерстві охорони здоровʼя Єгипту уточнили, що аварія сталася у провінції Дакахлія, приблизно за 100 кілометрів на північний схід від Каїру.
Начальник поліції Мохамед Абдель Хаді сказав, що водій міг не впоратися з керуванням. За даними правоохоронців, автобус перевозив приблизно 35 осіб. // ТСН