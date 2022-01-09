У Запоріжжі авто з п’яною водійкою та трьома пасажирками влетіло у стовп (відео)

У Запоріжжі 20-річна дівчина, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, не змогла впоратися з керуванням автомобіля та влетіла в опору лінії електропередач.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП у Запорізькій області.

Відомо, що у суботу, 8 січня, о 22:30 на лінію поліції надійшов дзвінок про те, що у Дніпровському районі міста Запоріжжя сталося ДТП із постраждалими.

Дівчина 2002 року народження, яка була за кермом автомобіля “Ланос”, не впоралася з керуванням та на перетині вулиць Пожарського та Дніпровське шосе здійснила наїзд на електроопору. Від удару стовп електроопори впав на дорогу та перекрив проїжджу частину.

Разом із водієм у машині були ще три пасажирки. Після аварії, всіх чотирьох людей було доставлено до 9-ї міської клінічної лікарні, де їм надали необхідну медичну допомогу. Трьох дівчат відпустили додому, а пасажирку 2003 року народження госпіталізували із травмами голови та грудної клітки.

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Згідно з висновком медичного обстеження, водійка транспортного засобу перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (Управління транспортним засобом особою, яка перебуває у стані алкогольного сп’яніння або під впливом наркотичних чи психотропних речовин). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. // «Апостроф»