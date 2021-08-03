У Запоріжжі безпритульний собака покусав до смерті 57-річну жінку

У Запоріжжі після нападу собаки померла 57-річна жінка.



“Подія сталася учора, 2 серпня, о 20:30 у Запоріжжі. До поліції надійшло повідомлення від медиків швидкої, що після укусів безпритульного собаки померла 57-річна жінка.

Напад на перехожу стався на вулиці Куликівська. На жінку накинувся безпритульний пес і покусав її. Собака прокусив артерію на нозі”, – повідомили у поліції Запорізької області.

Очевидці викликали швидку. Медики намагалися реанімувати жінку, але та померла від крововтрати у кареті швидкої.

“Інформація про дану подію внесена до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Проводиться перевірка”, – прокоментувала речниця поліції Запорізької області Олена Лебединська. // Діло