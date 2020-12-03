У Запоріжжі Daewoo Lanos розірвало об стовп – водій загинув (фото)

1 грудня о 07:54 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на вул.Чубанова у Комунарському районі.

Прибувши на місце події, бійці ДСНС встановили, що легковий автомобіль «Daewoo Lanos» зіткнувся зі стовпом вуличного освітлення. Внаслідок події водій загинув.

Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували тіло загиблого та передали працівникам поліції для проведення судмедекспертизи.

За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу. // Вартові еспресо