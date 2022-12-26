У Запоріжжі двоє людей загинули у зіткненні авто з бетонною загорожею (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася у Шевченківському районі міста. Жінка не впоралась із керуванням автівкою та допустила зіткнення з бетонною загорожею. Внаслідок аварії двоє пасажирів загинули на місці події, ще двох та саму водійку ушпиталено. Від отриманих травм вона померла в лікарні.

24 грудня близько 22:20 26-річна водійка автомобіля «Volkswagen Jetta», рухаючись у темну пору доби при несприятливих погодних умовах вулицею Героїв 55-Ї бригади з боку проспекту Моторобудівників у напрямку вулиці Чарівна, не впоралась із керуванням та виїхала за межі проїжджої частини на праве узбіччя, де скоїла наїзд на бетонну перешкоду.

В результаті зіткнення двоє пасажірів легковика, 1996 та 1978 років народження, від отриманих травм загинули на місці пригоди. Каретою швидкої водійку та ще двох її пасажирів, 1984 та 1991 років народження, ушпиталено до медичного закладу з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Від отриманих травм жінка померла в лікарні під наглядом лікарів.

Транспортний засіб вилучено та поміщено на територію спецмайданчика.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Для встановлення обставин аварії призначено низку експертиз.

Поліція звертається до свідків ДТП із проханням відгукнутись та звернутись за телефонами 099-720-24-51, 098-987-94-44 або 102.

Поліцейські наголошують, що у зв’язку з обмеженням споживання електроенергії та відсутністю вуличного освітлення в темну пору доби, всі учасники дорожнього руху мають сумлінно дотримуватись ПДР.

Водії зобов’язані дотримуватися швидкісного режиму, безпечної дистанції та, за можливості, утримуватися від поїздок у нічний час.

Відділ комунікації поліції Запорізької області