У Запоріжжі малолітніх дітей рятували від агресивної матері

Випадок домашнього насилля стався в Хортицькому районі Запоріжжя в п’ятницю, 29-го січня. Так 29-річна жінка, перебуваючи в агресивному стані нападала на своїх маленьких дітей.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП в Запорізькій області.

Відомо, що співмешканець звинуваченої знаходився вдома разом з нею, коли вона почала вести себе неадекватно та агресивно. Чоловік звернувся до правоохоронців, які приїхавши на місце встановили, що жінка знаходиться в стані психічного розладу і створює загрозу дітям. Більш того троє маленьких дітей знаходились в антисанітарних умовах.

Працівники поліції вилучили дітей чотирьох, трьох років та 4-місячне немовля і передали медичним працівникам дитячої лікарні, а їх матір -психіатричній бригаді. Після медичного обстеження служба у справах дітей буде вирішувати подальшу долю малечі. // forpost.media