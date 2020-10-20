У Запоріжжі поліцейські встановлюють обставини ДТП за участю трьох автомобілів

Внаслідок автозіткнення двох водіїв з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні. Відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.

Сьогодні, 20 жовтня, близько 9 години ранку до Шевченківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції, екіпаж патрульної поліції та лікарі. Правоохоронці встановили, що жінка-водій автомобіля «Ford» 1983 року народження, рухаючись по вулиці Солідарності у місті Запоріжжя, виїхала на смугу зустрічного руху де скоїла зіткнення з автомобілем «ВАЗ» під керуванням водія 1983 року народження. В результаті автомобіль «Ford» перекинувся на дах, автомобіль «ВАЗ» по інерції відкинуло назад, і він скоїв зіткнення з автомобілем «Lexus».

Внаслідок ДТП водіїв автомобілів «Ford» та «ВАЗ» з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізовано до лікарні. Водій третьої автівки не постраждав.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

Поліція звертається до свідків ДТП або водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи, що стосуються вказаної події із проханням звернутись за телефонами: (050) 271-87-84 або 102.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

