У Запоріжжі помер 12-річний хлопчик, якого у комі забрали з дитячого табору

У Запорізькій обласній дитячій лікарні помер 12-річний Тимофій Дегальцев, якому кілька днів тому стало зле в дитячому таборі у Херсонській області.

Як повідомила заступниця голови ОДА Злата Некрасова, сьогодні хлопчик помер в лікарні.

Медики близько 50 хвилин проводили реанімаційні заходи, проте врятувати дитину не вдалося.

“Тимофій нас покинув …50 хвилин проводили реанімаційні заходи, але сердечко так і не застукало. Боляче”, – написала жінка.

Нагадаємо, на Херсонщині у дитячому таборі 12-річний хлопчик впав у кому. Хлопчику стало раптово зле під час фізичного навантаження, “швидка” забрала його до лікарні у непритомному стані з судомами. // Діло