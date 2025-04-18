У Запоріжжі внаслідок необережного поводження з газовими приладами вчаділи малолітні дівчата

Малолітні дівчата вчаділи в одній із квартир баготоповерхівки у Комунарському районі. Їхню 17-річну сестру госпіталізували. Тривають слідчі дії.

18 квітня о 01:30 до відділу № 4 Запорізького районного управління поліції від співробітників ДСНС надійшло повідомлення про виявлення у задимленій оселі двох дітей без ознак життя.

На місці події правоохоронці встановили, що у момент нещасного випадку в квартирі перебували четверо осіб: 22-річний молодик і троє неповнолітніх. 17-річну дівчину — з отруєнням продуктами горіння доправили у медзаклад, а її сестер, віком 4 і 9 років, врятувати не вдалося.

За попередньою інформацією, задимлення житла сталося через недбале поводження з газовою плитою під час приготування їжі.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 (Нещасний випадок) Кримінального кодексу України.

Поліція вкотре наголошує на важливості дотримання правил пожежної та побутової безпеки:

Не залишайте газові прилади без нагляду. Плита чи духовка мають бути вимкнені, якщо ви залишаєте кухню навіть на короткий час.

Дотримуйтесь правил користування електроприладами. Уникайте перевантаження електромережі, використовуйте лише справне обладнання, не залишайте його ввімкненим без нагляду.

Обережно поводьтесь з відкритим вогнем. Не залишайте без нагляду свічки, не паліть у ліжку, зберігайте легкозаймисті речовини у безпечному місці.

Навчайте дітей правилам пожежної безпеки. Регулярно проводьте бесіди, пояснюйте, як діяти в разі пожежі.

Дійте швидко у разі надзвичайної ситуації. При перших ознаках пожежі телефонуйте за номером 101, чітко вказуйте адресу та обставини події.

Закликаємо громадян бути відповідальними, уважними та неухильно дотримуватися заходів безпеки. Ціна нехтування — людське життя.

Відділ комунікації поліції в Запорізькій області