У Запоріжжі внаслідок необережного поводження з газовими приладами вчаділи малолітні дівчата

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Малолітні дівчата вчаділи в одній із квартир баготоповерхівки у Комунарському районі. Їхню 17-річну сестру госпіталізували. Тривають слідчі дії.

18 квітня о 01:30 до відділу № 4 Запорізького районного управління поліції від співробітників ДСНС надійшло повідомлення про виявлення у задимленій оселі двох дітей без ознак життя.

На місці події правоохоронці встановили, що у момент нещасного випадку в квартирі перебували четверо осіб: 22-річний молодик і троє неповнолітніх. 17-річну дівчину — з отруєнням продуктами горіння доправили у медзаклад, а її сестер, віком 4 і 9 років, врятувати не вдалося.

За попередньою інформацією, задимлення житла сталося через недбале поводження з газовою плитою під час приготування їжі.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 (Нещасний випадок) Кримінального кодексу України.

Поліція вкотре наголошує на важливості дотримання правил пожежної та побутової безпеки:

  •  Не залишайте газові прилади без нагляду. Плита чи духовка мають бути вимкнені, якщо ви залишаєте кухню навіть на короткий час.
  •  Дотримуйтесь правил користування електроприладами. Уникайте перевантаження електромережі, використовуйте лише справне обладнання, не залишайте його ввімкненим без нагляду.
  •  Обережно поводьтесь з відкритим вогнем. Не залишайте без нагляду свічки, не паліть у ліжку, зберігайте легкозаймисті речовини у безпечному місці.
  •  Навчайте дітей правилам пожежної безпеки. Регулярно проводьте бесіди, пояснюйте, як діяти в разі пожежі.
  •  Дійте швидко у разі надзвичайної ситуації. При перших ознаках пожежі телефонуйте за номером 101, чітко вказуйте адресу та обставини події.

Закликаємо громадян бути відповідальними, уважними та неухильно дотримуватися заходів безпеки. Ціна нехтування — людське життя.

Відділ комунікації поліції в Запорізькій області

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