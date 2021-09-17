У Запоріжжі водій Chevrolet врізався в електроопору, відправивши трьох пасажирок в лікарню (фото)

Дорожньо-транспортна пригода на проспекті Соборному

Учора, прибувши на місце події, патрульні виявили автомобіль Chevrolet Lacetti, водій якого, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на дерева, після чого в’їхав в електроопору.

Попередньо встановлено, що трьох пасажирок медики шпиталізували.

На місце події інспектори викликали слідчого, який встановить усі обставини події.

Немає нічого важливішого за людське життя. Закликаємо всіх учасників дорожнього руху суворо дотримуватися ПДР та бути максимально уважними! // Вартові еспресо