У Запорізькій області зникла неповнолітня дівчина (фото)

Василівським відділом поліції ГУНП в Запорізькій області розшукується місцева мешканка Балабанова Марія Олександрівна, 2005 року народження, яка 23 листопада пішла з ДНЗ «Василівський професійний ліцей» та до теперішнього часу її місце знаходження невідоме.

Прикмети: зріст 150 сантиметрів, волосся чорне, худорлявої статури.

Була одягнена: у темні брюки, куртку червоного кольору.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, просимо повідомити до Василівського відділу поліції за телефонами: (06175)7-24-28, (098)53-38-236 або на спецлінію «102».

Відділ комунікації поліції Запорізької області