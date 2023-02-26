У запорізькій в п’ятиповерхівці вибухнув газ (фото)

В одній з п’ятиповерхівок Дніпровського району Запоріжжя вибухнула газоповітряна суміш. Одна людина постраждала.

Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Головного управління ДСНС України у Запорізькій області.

25 лютого в одній з квартир на 2 поверсі стався вибух газоповітряної суміші з подальшим руйнуванням конструкцій оселі. Внаслідок події травмувалася жінка, що мешкала в квартирі.

«Як з’ясувалося у ході попереднього розслідування, в одній із сусідніх квартир перебувала сім’я. Чоловік, почувши вибух, згадав про правило двох стін, відвів доньку та дружину у ванну кімнату, а сам побіг у під’їзд у пошуках ймовірних постраждалих, аби надати їм допомогу. Там він побачив вибиті двері в сусідній квартирі, зайшов у неї, шукаючи власників. Чоловік виявив невелике займання шафи і підлоги, загасив його за допомогою підручних засобів. На підлозі помітив літню жінку, яку взяв на руки та відніс у ванну кімнату.

Потім, аби переконатися, що інші постраждалі в оселі відсутні, чоловік обійшов квартиру і почув шипіння з кухні. Сміливець відсунув газову плиту та перекрив вентиль, після чого викликав екстрені служби. Завдячуючи діям небайдужого запоріжця, вдалося запобігти подальшому витоку газу, що призвело б до ще більших масштабів руйнувань», – повідомили у ДСНС.

Вогнеборці, які прибули на виклик, вивели жінку з осередку небезпеки та передали медикам. 75-річну постраждалу госпіталізували каретою швидкої до лікарні.