У Зеленського натякнули, що Безугла підігрує Росії нападками на Залужного

Як зазначили в ОПУ, депутати не можуть впливати на кадрові рішення у війську.

Висловлювання народної депутатки Мар’яни Безуглої про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито має бути усунений з посади, є її особистою думкою. Парламентарі не можуть ініціювати відставки військових і не залучені до структурування військової вертикалі в Україні.

Про це заявив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Radio NV. Він наголосив, що позиція Безуглої – не є позицією Офісу президента чи особисто Володимира Зеленського.

Подоляк зауважив, що підігравання розмовам про необхідність будь-яких відставок в Україні – це підігравання Росії.

“Для Росії дуже важливо довести нас до максимального депресивного стану, щоб на такому негативному психоемоційному фоні можна було впливати на ті рішення, які ухвалюються на різних рівнях в Україні”, – заявив Подоляк.

Він також пояснив, що саме Кремлю зараз потрібні внутрішні конфлікти в Україні, аби відвернути увагу від планування подальших дій в умовах повномасштабного російського вторгнення.

Подоляк запевнив, що Залужний та Зеленський перебувають на зв’язку щодня і ведуть переговори у різних форматах про те, які дії необхідно проводити цьому етапі війни. Водночас депутати не мають повноважень впливати на кадрові рішення у війську.

“Вони не можуть ініціювати або не ініціювати відставки тих чи інших військових. Депутати можуть говорити будь-що, враховуючи посади, які вони обіймають у комітетах Ради. Безугла обіймає посаду в Комітеті з нацоборони та безпеки, вона робить відповідні заяви. Але це не є офіційними заявами Офісу президента чи особисто президента, і тому завжди необхідно чекати на офіційні заяви щодо ставлення до тієї чи іншої ситуації”, – зазначив Подоляк.

УНІАН