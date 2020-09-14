У Житомирі 13-річний «водій» за кермом тягача розкурочив паркан і асфальт та перегородив вулицю (фото, відео)

Вдень 13 вересня 2020 року біля 15 години, по вулиці Гагаріна, 50 сталася дорожньо-транспортна пригода.

Зі слів свідків, один з братів доручив іншому поїхати розвернутися на тягачеві. Молодший, тринадцятирічний хлопець, не маючі жодного досвіду та водійського посвідчення, не впорався з керуванням тягача та щоб не здійснити наїзд на стовп, здійснив наїзд на паркан приватного будинку по вулиці Гагаріна, 50.

Паркан та частину нового асфальту було просто зрізано задньою частиною тягача.

Що незвичне в цієї ситуації, всі учасники події, окрім власника пошкодженого паркану, демонстрували повний спокій і зовсім не нервували.

Можна зробити припущення, що хлопцям таке вже проходить не перший раз та вони повністю впевнені в своєї безкарності. До того ж, вони, а саме молодший хлопець, взагалі намагався «все порішать» і не викликати патрульну поліцію. Тобто досвід в цих справах є досить великий.

Майже годину рух по вулиці Гагаріна був перекритий, після чого, тягач відтягнули. Але при цьому виявилося, що пошкоджено гальма на деяких колесах і вони залишилися заблокованими. // 20 хвилин