У Житомирі поліція вилучила двох дітей із загрозливих умов проживання

В обласному центрі в одній з квартир правоохоронці виявили хлопчика та дівчинку, залишених матір’ю без їжі та нагляду. З антисанітарних умов дітей вилучили та помістили до лікарні. Нині поліцейські встановлюють місце перебування їх матері.

5 листопада ювенальні поліцейські Житомирського районного відділу поліції отримали повідомлення від працівників служби у справах дітей про те, що в одній із сімей маленькі діти, 8-річний хлопчик та 4-річна дівчинка, знаходяться без батьківського піклування та загалом проживають у неналежних умовах.

Поліцейські одразу ж виїхали за вказаною адресою та виявили діток самих у квартирі в антисанітарних умовах, без належної їжі. Вони були налякані та плакали. За наявною інформацією, у такому стані вони близько доби.

Відтак спільно з працівниками служби у справах дітей інспектори сектору ювенальної превенції вилучили дітей із загрозливих умов проживання.

Тепер малюки перебувають у лікарні. Медики надають необхідну допомогу та проводять комплексний огляд.

Наразі поліцейські встановлюють місце перебування їх матері, 28-річної житомирянки, яка має проблеми з алкозалежністю та перебуває на обліках у соціальних службах. Жінка уже неодноразово потрапляла в поле зору поліцейських і цього разу нестиме адміністративну відповідальність за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП. Також вирішується питання про позбавлення її батьківських прав.

Відділ комунікації поліції Житомирської області