У Житомирі розшукують зниклу неповнолітню дівчину (фото)

Поліція у Житомирі розшукує 17-річну Анастасію Маківську, яка 23 травня пішла з дому та не повернулася – з того часу про дівчину немає жодних відомостей.

17-річна житомирянка пішла з дому шість днів тому, 23 травня, і донині про неї нічого не відомо. Прикмети Анастасії: на вигляд 17 років, зріст 165 сантиметрів, худорлява статура, темне волосся.

Будь-яку інформацію про можливе місцезнаходження Анастасії Маківської поліція просить повідомляти до найближчого відділу поліції або за телефонами: 096-766-68-55, 068-511-42-86 або 102. // RuporZT