У Жмеринці розслідують обставини автопригоди, у якій загинула 15-річна дівчина

ДТП сталася 19 серпня близько 22 години на вулиці Свободи у м. Жмеринці. Внаслідок наїзду іномарки на місці події загинула неповнолітня жмеринчанка. Поліція розпочала кримінальне провадження.

За кермом автомобіля Ford Transit перебував 31 – річний жмеринчанин.

За попередньою інформацією слідства, керуючи іномаркою, водій допустив наїзд на неповнолітню, яка перетинала проїзну частину дороги в невстановленому місці.

Від отриманих травм потерпіла загинула на місці події.

Кермувальник освідуваний, він тверезий.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). Обставини та причини аварії встановлюються. За таке правопорушення передбачено покарання — до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області