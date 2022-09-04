У Житомирі поліцейські розшукують 9-річну дівчинку (фото)

Уранці 2 вересня 9-річна Інна Бордюг залишила лікарняний заклад, попередньо, у супроводі матері. Однак про місцезнаходження маленької пацієнтки наразі нічого невідомо. Правоохоронці встановлюють обставини і звертаються до громадян з проханням допомогти у пошуках.

9-річну житомирянку Інну Бордюг за рішенням представників соціальної служби напередодні було тимчасово вилучено із сім’ї під час перевірки умов проживання через загрозу для життя і здоров’я малолітньої дитини. Дівчинку було поміщено до лікарні для обстеження та надання необхідної медичної допомоги.

За попередніми відомостями, уранці 2 вересня до медичного закладу прийшла її мати та взялася нібито супроводжувати дитину для призначених обстежень. Однак до палати дівчинка не повернулась і наразі про її місцезнаходження нічого невідомо. Також немає відомостей про перебування матері розшукуваної дитини.

Прикмети дівчинки: на вигляд 6 років, зріст 130 см, худорлявої тіло будови.

Буда одягнена у білу футболку, чорні короткі штанці з золотистими смужками.

Прикмети матері (також Інна Бордюг, 1977 р.н.): на вигляд 30 років, зріст близько 160 см, худорлявої тілобудови.

Була одягнена: у білу футболку та сині джинсові штани.

Шановні громадяни! Якщо вам відомо про місцеперебування жінки та дитини, повідомте про це за номером телефону 0671472775 або 102 чи зверніться до найближчого відділу/відділення поліції.

Відділ комунікації поліції Житомирської області