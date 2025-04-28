У Житомирі поліція розшукує безвісно зниклу 33-річну містянку (фото)

Правоохоронці Житомирського райуправління поліції №1 встановлюють місцезнаходження Громлюк Тетяни Сергіївни, 1992 року народження, жительки обласного центру.

За словами рідних, 23 квітня жінка пішла з дому та досі не повернулася.

Прикмети зниклої: середньої статури, волосся темне, середньої довжини, очі карі.

Була одягнена у сині шорти, футболку чорного кольору та світлі кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження Громлюк Тетяни, повідомте за телефонами (0412) 40-74-75, (098) 043-36-62 або «102» чи зверніться до найближчого відділку поліції.

Житомирське районне управління поліції №1