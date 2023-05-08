У Житомирі поліція з’ясовує обставини ДТП з травмуванням 15-річного мотоцикліста

Дорожньо-транспортна пригода сталася увечері 5 травня на перехресті вул. Перемоги та пров. Червоного.

Попередньо, водій автомобіля «Volkswagen Transporter», 68-річний житель м. Житомира, виконуючи маневр повороту, допустив зіткнення з мотоциклом «Kovi» під керуванням 15-річного житомирянина.

У результаті зіткнення травми отримав мотоцикліст. Його ушпиталили до травматологічного відділення обласної дитячої лікарні.

Нині триває встановлення всіх обставин події.

Поліцейські закликають водіїв автотранспорту бути вкрай уважними під час руху та враховувати, що у теплу пору року на дорогах з’явилась значна кількість двоколісних транспортних засобів. Перед виконанням будь-якого маневру переконайтеся, що це буде безпечно для вас та інших учасників руху.

Водночас поліцейські нагадують про законодавчі обмеження щодо керування транспортними засобами. Зокрема, для керування мототранспортом необхідно мати посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерні знаки.

Підготовка водіїв категорій А1 (мопеди, моторолери та інші двоколісні ТЗ з об’ємом двигуна до 50 куб. см або електродвигуном до 4 кВт) та А (мотоцикли (у т.ч. з боковим причепом) та інші двоколісні ТЗ з об’ємом двигуна 50 куб. см і більше або електродвигуном 4 кВт і більше) проводиться для осіб, які досягнули 16-річного віку. Для категорії В1 (квадро- і трицикли, мотоколяски та інші триколісні (чотириколісні) ТЗ, з максимальною масою не більше 400 кг) – для осіб, які досягнули 18-річного віку.

Відділ комунікації поліції Житомирської області