“Враховуючи рекомендації екологів, було прийнято рішення про тимчасову зміну роботи закладів освіти: школи Житомира сьогодні працюють у дистанційному форматі, дитячі садочки працюють у звичайному режимі, однак прогулянки на відкритому повітрі тимчасово скасовані”, – повідомили у міськраді.
У Житомирі школи перевели на дистанційне навчання через горіння сміттєвого полігону
Влада Житомира перевела школи на дистанційне навчання через пожежу на полігоні твердих побутових відходів.
Про це повідомили Житомирська міська рада в Facebook, ГУ ДСНС у Житомирській області
За даними ДСНС пожежа виникла 1 травня. О 23:51 1 травня загоряння локалізували на площі 1,3 га. Нині триває процес ліквідації.
У міськраді додали, що на даний час “подальше поширення вогню по території полігону не відбувається”. Там також повідомили, що здійснюють моніторинг стану атмосферного повітря, щоб визначити рівень забруднення.