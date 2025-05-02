У Житомирі школи перевели на дистанційне навчання через горіння сміттєвого полігону

Влада Житомира перевела школи на дистанційне навчання через пожежу на полігоні твердих побутових відходів.

Про це повідомили Житомирська міська рада в Facebook, ГУ ДСНС у Житомирській області

За даними ДСНС пожежа виникла 1 травня. О 23:51 1 травня загоряння локалізували на площі 1,3 га. Нині триває процес ліквідації.

У міськраді додали, що на даний час “подальше поширення вогню по території полігону не відбувається”. Там також повідомили, що здійснюють моніторинг стану атмосферного повітря, щоб визначити рівень забруднення.