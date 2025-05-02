У Житомирі школи перевели на дистанційне навчання через горіння сміттєвого полігону

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Влада Житомира перевела школи на дистанційне навчання через пожежу на полігоні твердих побутових відходів.

Про це повідомили Житомирська міська рада в Facebook, ГУ ДСНС у Житомирській області

За даними ДСНС пожежа виникла 1 травня. О 23:51 1 травня загоряння локалізували на площі 1,3 га. Нині триває процес ліквідації.

У міськраді додали, що на даний час “подальше поширення вогню по території полігону не відбувається”. Там також повідомили, що здійснюють моніторинг стану атмосферного повітря, щоб визначити рівень забруднення.

“Враховуючи рекомендації екологів, було прийнято рішення про тимчасову зміну роботи закладів освіти: школи Житомира сьогодні працюють у дистанційному форматі, дитячі садочки працюють у звичайному режимі, однак прогулянки на відкритому повітрі тимчасово скасовані”, – повідомили у міськраді.

 

Фото ДСНС

Також у місті скасували всі змагання та тренування спортивних шкіл, які мали проходити на відкритому повітрі.
 

Фото ДСНС

УП
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