У Житомирі встановлюють особу дівчинки, залишеної у торговельному центрі, та розшукують її родичів (фото)

Увечері 12 квітня до поліцейських надійшла інформація про те, що в одному з торговельних центрів міста перебуває маленька дитина без нагляду дорослих.

На місце події одразу ж було скеровано поліцейські патрулі, які працювали неподалік, та ювенальних інспекторів Житомирського райуправління поліції.

Дівчинка сиділа на лавці неподалік центрального входу та упродовж тривалого періоду ніхто з дорослих до неї не підходив. Правоохоронцям вона назвалася Олександрою та розповіла, що її сюди привела мама Лілія та сказала чекати тут. Це підтвердилося записами з камер відеонагляду у торговельному центрі.

Донині пошуки рідних дівчинки не принесли результатів. Її було поміщено до лікарні, там малеча перебуватиме під наглядом медиків та пройде обстеження щодо стану здоров’я.

Нині поліцейські встановлюють відомості про дівчинку та розшукують її близьких родичів.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про дитину та її рідних, повідомте за телефонами (0412) 40-74-75, 40-73-04, 063-224-24-77 або «102» чи зверніться до найближчого відділку поліції.

Житомирське районне управління поліції