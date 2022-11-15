У Житомирі ювенальні інспектори та працівники соцслужб вилучили двох дітей у безвідповідальної матері

Днями до поліції надійшло повідомлення про двох бездоглядних дітей. Їх матір, яку правоохоронці швидко встановили, забула про них більше, ніж на добу. А ті, злякавшись чергового нетверезого скандалу матері та її співмешканця, проти ночі втекли з дому. Нині діти у лікарні, а відповідні служби працюють над їх захистом.

Про знайд поліцейським Житомирського райуправління повідомили працівники позашкільного освітнього закладу одного з мікрорайонів міста. Діти ночували в їх приміщенні, а вранці відмовились повертатись додому.

Ювенальні інспектори одразу впізнали знайд, 13-річного підлітка та його 6-річну сестру. З їх родиною вони уже давно знайомі через постійні негаразди у ній. Дітей виховує одна матір і час від часу жінка разом з співмешканцем зловживають алкоголем.

За словами хлопця, напередодні увечері знову було застілля і під дією спиртного обоє дорослих стали агресивні. Злякавшись їх голосних розбірок, старший брат одягнув сестру та обоє утекли з оселі. Сховались у сусідній будівлі, де знали про наявність можливості переночувати. У цьому сховищі їх наступного ранку і застала прибиральниця.

Матір дітей уже неодноразово притягувалася до відповідальності за невиконання батьківських обов’язків. Цього разу вона розпочала пошуки сина й доньки лише ближче до обіду наступного дня, зателефонувавши хлопцеві. Однак розмовляти з поліцейськими чи соцпрацівниками, які уже опікувались дітьми, не стала. Донині жінка так і не з’явилася для з’ясування, де ж її діти. Ігнорує вона й телефонні дзвінки правоохоронців та інспекторів відповідних служб.

За таких обставин було прийнято рішення про вилучення дітей з родини. Нині вони у дитячій лікарні. Матір там не з’являлась, як і за місцем проживання. Відносно неї будуть складені адміністративні матеріали за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП. А соціальні служби вирішують питання про позбавлення її батьківських прав.

Житомирське районне управління поліції