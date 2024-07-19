У Житомирській та Дніпропетровській областях фальшували дані про відключення та не вимикали світло у містах

Держенергонагляд оприлюднив результати перевірки перших шести областей щодо виконання графіків відключень електроенергії.

В інспекції заявили, що на разі провели перевірки у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях, однак найбільше порушень виявили у Дніпропетровській і Житомирській.

Так, у Житомирській області працівниками АТ «Житомиробленерго» навіть бойкотували інспекторів Держенергонагляду та не пускали до диспетчерських пунктів деяких структурних підрозділів розподілу.

Загалом же в області часто не виконували вказівки НЕК «Укренерго» про запровадження графіків погодинних відключень та систематично не в повному обсязі відключали всі заплановані черги, а в журнали чергових підстанцій вносили неправдиві дані про відключення. Також зазначені на сайті обленерго графіки відключень часто не відповідали практиці.

Зокрема, в деяких населених пунктах відключення електроенергії розпочались тільки після перевірки Держенергонагляду.

«Це призводило до систематичної неучасті обласного центру та інших міст області у застосуванні графіків погодинних відключень», – вказали в інспекції.

Що ж стосується Дніпропетровської області, то деяким споживачам електроенергію вимикали на значно довше, ніж це передбачено графіками, тому знеструмлення тривали понад сім годин.

Натомість у містах Дніпро, Кам’янське та Кривий Ріг затверджені графіки погодинного відключення виконували не в повному обсязі та вимикали не всіх передбачених споживачів.

«Велика кількість споживачів віднесені до категорії об’єктів критичної інфраструктури, що разом із супутнім навантаженням призвело до завищеної величини потужності, яка не підлягає відключенню. Відповідно, на інших споживачів припадає надмірний тягар відключень, порушуючи справедливість розподілу електричної енергії», – зазначили в Держенергонагляді.

На разі обленерго надали приписи для усунення порушень, а в разі повторнення ситуації їх оштрафують.

З 22 липня перевірки застосування графіків розпочнуть у Києві, Київській, Полтавській, Львівській, Закарпатській і Запорізькій областях. // Дзеркало тижня