У Житомирському районі киянин на «Toyota RAV4» здійснив наїзд на чоловіка, який перетинав дорогу

Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 листопада близько 18:00 на 186 км автодороги Виступовичі-Могилів-Подільський. У результаті події травми отримав житомирянин.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Toyota RAV4», 42-річний киянин, рухаючись поблизу с. Зарічан Станишівської громади, здійснив наїзд на чоловіка, який перетинав дорогу.

У результаті ДТП пішохід, 49-річний житомирянин, отримав тілесні ушкодження та був доставлений до місцевої лікарні.

Нині триває з’ясування всіх причин та обставин події.

Шановні водії! Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, будьте максимально обережні, обирайте швидкість руху, що дозволить вчасно зреагувати на зміну дорожніх обставин. Обов’язково враховуйте час доби, стан проїзної частини та дорожнього покриття.

Шановні пішоходи! Переходьте дорогу виключно у встановлених місцях, переконавшись у безпечності ваших дій. Не забувайте, що у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світловідбивачі елементи. Подбайте про свою безпеку!

Відділ комунікації поліції Житомирської області