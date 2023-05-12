у житомирському районі травми у дтп отримав 17-річний пасажир мотоцикла: поліція з’ясовує обставини

Дорожньо-транспортна пригода сталася увечері 11 травня на 32 км автодороги Житомир-Чернівці, у с. Високій Печі.

Попередньо, водій мотоцикла «Geon», 17-річний житель Романівської громади, рухаючись у напрямку м. Чуднова, не впорався з керуванням та допустив падіння транспортного засобу.

У результаті тілесні ушкодження отримав 17-річний пасажир мотоцикла, житель Березівської громади. Хлопця ушпиталили до травматологічного відділення обласної дитячої лікарні.

Нині триває з’ясування всіх обставин події.

Шановні скутеристи, мотоциклісти та велосипедисти! Поліція закликає вас неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху!

Зверніть увагу, що найчастіше у ДТП страждають люди, які у низці випадків не мають відповідних навичок безпечно керувати даним транспортом, не перевіряють його справність. Часто такі водії не дбають про захисні шоломи, виділення себе на дорозі за допомогою спеціальних світлоповертаючих елементів або хоча б світлого одягу.

Не забувайте про ці елементарні заходи, що можуть врятувати ваше життя та здоров’я!

Відділ комунікації поліції Житомирської області