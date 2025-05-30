У Житомирському районі в зіткненні з відбійником загинула кермувальниця авто (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 травня близько 17:25 на 180 км автодороги Київ – Чоп.

У цей час повз проїжджали поліцейські управління головної інспекції ГУНП Житомирщини. До приїзду чергових груп правоохоронці забезпечили перекриття дорожнього руху, надавали необхідну допомогу потерпілим, а згодом координували роботу нарядів поліції.

На місці події працювали слідчо-оперативна група відділення поліції №3 (Хорошів) Житомирського райуправління №2 спільно з відділом розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в області.

Попередньо, 38-річна водійка автомобіля Audi S4, рухаючись у напрямку Житомира, здійснила наїзд на колесовідбійник. У результаті автомобіль перекинувся.

Внаслідок ДТП травми отримали водійка та 17-річна пасажирка. Їх було госпіталізовано до лікувальних закладів Житомира. На жаль, 45-річна жінка, яка також перебувала в салоні автомобіля, загинула на місці події.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Шановні учасники дорожнього руху, правоохоронці наголошують: обов’язково користуйтеся пасками безпеки, дотримуйтеся швидкісного режиму та безпечної дистанції, уникайте ризикованих маневрів. Враховуйте погодні умови та стан дорожнього полотна.

Житомирське районне управління поліції № 2