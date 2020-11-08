У Зимній Воді на Львівщині чадним газом отруїлася сім’я з малими дітьми
Людей госпіталізували у львівські лікарні
Напередодні, 7 листопада, близько 21:45 надійшло повідомлення, що у селі Зимна Вода Пустомитівського району, у приватному будинку, отруїлися чадним газом 4 особи, мешканці будинку, з них 2 дитини (2011 та 3018 років народження). Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.
Там також розповіли, що потерпілих у стані середньої важкості госпіталізували у медзаклади Львова.
Обставини події встановлюють.
Нагадаємо, небезпечно самовільно втручатися в газову мережу, небезпеку також неуть відсутність тяги в димових та вентиляційних каналах, встановлення газових колонок у приміщенні ванної кімнати, використання газових приладів для обігріву приміщень, встановлення пластикових вікон без провітрювачів та електровентиляторів у вентиляційні канали. Останнє навіть може призвести до зворотної тяги.Особливо небезпечний чадний газ, який утворюється при горінні природного газу та іншого палива. Адже він не має ані кольору, ані запаху. Потрапляючи у кров, чадний газ сполучається з гемоглобіном та робить його нездатним розносити кисень організмом. Через це людина гине від задухи.
Щоб не ризикувати здоров’ям себе і близьких, слід дотримуватись кількох простих правил:
- при користуванні газовими приладами забезпечити доступ повітря в приміщення;
- щоб уникнути обмерзання оголовків димоходів та скупчення чадного газу в приміщенні, мешканцям домоволодінь необхідно здійснювати огляд димових каналів не рідше одного разу на місяць у зимовий період;
- за допомогою легкої смужки паперу до та під час користування газовими приладами перевіряти тягу в димових та вентиляційних каналах. Для цього прикласти смужку паперу до отвору димоходу. Якщо смужка залишиться нерухомою – тяга в димоході відсутня – газовими приладами користуватись заборонено;
- звернутись в спеціалізовану організацію, яка має дозвіл для ремонту димових та вентиляційних каналів вашого домоволодіння.
- не рідше одного разу на рік, перед початком опалювального сезону організувати перевірку технічного стану ДВК вашого домоволодіння.
Увага! В разі виявлення несправностей газового приладу або наявності запаху газу необхідно перекрити контрольний кран, вийти з приміщення та викликати аварійну газову службу за номером «104». // Galnet