У Зимній Воді на Львівщині чадним газом отруїлася сім’я з малими дітьми

Опубликовано

Людей госпіталізували у львівські лікарні

Напередодні, 7 листопада, близько 21:45 надійшло повідомлення, що у селі Зимна Вода Пустомитівського району, у приватному будинку, отруїлися чадним газом 4 особи, мешканці будинку, з них 2 дитини (2011 та 3018 років народження). Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

Там також розповіли, що потерпілих у стані середньої важкості госпіталізували у медзаклади Львова.

Обставини події встановлюють.

Нагадаємо, небезпечно самовільно втручатися в газову мережу, небезпеку також неуть відсутність тяги в димових та вентиляційних каналах, встановлення газових колонок у приміщенні ванної кімнати, використання газових приладів для обігріву приміщень, встановлення пластикових вікон без провітрювачів та електровентиляторів у вентиляційні канали. Останнє навіть може призвести до зворотної тяги.Особливо небезпечний чадний газ, який утворюється при горінні природного газу та іншого палива. Адже він не має ані кольору, ані запаху. Потрапляючи у кров, чадний газ сполучається з гемоглобіном та робить його нездатним розносити кисень організмом. Через це людина гине від задухи.

Щоб не ризикувати здоров’ям себе і близьких, слід дотримуватись кількох простих правил:

  1. при користуванні газовими приладами забезпечити доступ повітря в приміщення;
  2. щоб уникнути обмерзання оголовків димоходів та скупчення чадного газу в приміщенні, мешканцям домоволодінь необхідно здійснювати огляд димових каналів не рідше одного разу на місяць у зимовий період;
  3. за допомогою легкої смужки паперу до та під час користування газовими приладами перевіряти тягу в димових та вентиляційних каналах. Для цього прикласти смужку паперу до отвору димоходу. Якщо смужка залишиться нерухомою – тяга в димоході відсутня – газовими приладами користуватись заборонено;
  4. звернутись в спеціалізовану організацію, яка має дозвіл для ремонту димових та вентиляційних каналів вашого домоволодіння.
  5. не рідше одного разу на рік, перед початком опалювального сезону організувати перевірку технічного стану ДВК вашого домоволодіння.

Увага! В разі виявлення несправностей газового приладу або наявності запаху газу необхідно перекрити контрольний кран, вийти з приміщення та викликати аварійну газову службу за номером «104». // Galnet

Like

Метки:

Читайте также: