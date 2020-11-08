У Зимній Воді на Львівщині чадним газом отруїлася сім’я з малими дітьми

Людей госпіталізували у львівські лікарні

Напередодні, 7 листопада, близько 21:45 надійшло повідомлення, що у селі Зимна Вода Пустомитівського району, у приватному будинку, отруїлися чадним газом 4 особи, мешканці будинку, з них 2 дитини (2011 та 3018 років народження). Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

Там також розповіли, що потерпілих у стані середньої важкості госпіталізували у медзаклади Львова.

Обставини події встановлюють.