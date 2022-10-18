У зіткненні буса і вантажівки у Луцькому районі загинув водій (фото)

Аварія трапилася сьогодні, близько 8 години, поблизу села Хорохорин Луцького району.

Попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса Renault Master виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою Mercedes. Внаслідок цього – керманич буса загинув на місці події. Його особу вже встановлено – це 48-річний мешканець Рівненської області.

Досі на місці події працює слідчо-оперативна група ГУНП у Волинській області, правоохоронці здійснюють огляд місця події та документують факт ДТП.

Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.

ГУ Національної поліції у Волинській області