У зіткненні легковика і тракторо на Прикарпатті загинули троє людей (фото)

Аварія із загиблими сталася на Калущині, де зіткнулися легковик і трактор. За цим фактом відкрито кримінальне провадження і слідчими з’ясовуються всі обставини.

18 серпня о 14:00 надійшло повідомлення на лінію «102» про ДТП між селами Калуського району Боднарів і Вістова.

Слідчими встановлено, що водій Daewoo Lanos, виконуючи маневр обгону, на закритому повороті виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з трактором John Deere. У результаті аварії на місці події загинули троє пасажирів легковика, а водій доставлений у медзаклад. Їх вік і місце проживання встановлюються. Водій трактора не постраждав у ДТП.

У водіїв відібрано кров для перевірки стану сп’яніння. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини