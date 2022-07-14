У зіткненні «Toyota» та «BMW» на Окнянщині загинув водій (фото)

Вчора, 13 липня, після опівдня на околиці села Гавиноси на польовій дорозі зіткнулися автомобілі «Toyota Prado» та «BMW».

Повідомлення про подію надійшло до поліції від учасників дорожнього руху. Внаслідок зіткнення постраждали та були доставлені до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості водії транспортних засобів 57-ми та 24-х років та 54-річна пасажирка. Травми водія «BMW» виявилися несумісними із життям, через кілька годин після аварії він помер у лікарні.

Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Транспортні засоби евакуйовані на штрафмайданчик для зберігання та проведення відповідних експертиз.

Подільське районне управління поліції Одеської області